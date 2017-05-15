洪秀柱赴新埤挺柱會 支持者熱情迎接
國民黨主席選舉在即，洪秀柱下午趕赴新埤鄉「挺柱」座談會，縣黨部副主委同時也是前鄉長的何耀榮帶領50名鄉民與會力挺，洪在縣長大選被視為綠營穩定票倉的新埤，見到一群死忠支持者，不免感動不已，直說「2016年國民黨全盤皆輸、士氣低迷，但我站出來了」。
洪秀柱說，國民黨有自己的思想、品牌，是有光榮歷史的百年政黨，但時代在變、國民黨也勢必要變，而變是要付出代價的，當時只有不怕罵、不顧一切往前拚的她站出來帶領國民黨走出一條不一樣的路，路途雖然顛簸但也撐下來了，就盼能繼續領著大家走。
「黨主席不是要選優秀的人，而是有能力的人。」她強調，每位參選者都很優秀，但能像她無牽無掛、全心奉獻給黨部當志工的人只剩她了，自己個子雖小但力氣不輸人，期待520那天黨員能讓她再繼續服務下去。
縣黨部主委蘇清泉也到場挺柱，他說，黨員們5月20日一定要本人到場投票，實踐民主精神，合力為國民黨闢建康莊大道。
(中時)
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