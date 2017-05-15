忙到沒時間吃早餐？ 小心膽結石找上你

不吃早餐，會讓膽囊無法排除膽汁，進而造成膽結石的機率提高。(圖/達志影像/Shutterstock)

每天總是睡到最後一刻才起床，急沖沖出門，趕著打上班卡，以至於早餐總是被忽略？藥師指出，長期不吃早餐，會增加膽結石及腸胃疾病的風險。

不吃早餐，容易有注意力下降、精神不濟、營養失衡、新陳代謝下降、疲勞等狀況，不但會影響上班表現，身體健康也會出狀況，依據華人健康醫療網，台灣預防保健協會理事長趙順榮藥師表示，不吃早餐，會讓膽囊無法排除膽汁，進而造成膽結石的機率提高。人體的膽囊可以儲存由肝臟分泌的膽汁，在人體進食時，將膽汁釋放到小腸，幫助吸收消化，並且膽囊屬鹼性，因此可以中和胃酸，減緩調解胃腸道黏膜的刺激反射。

趙順榮藥師指出，膽結石在膽囊形成後，刺激膽囊黏膜引發膽囊慢性炎症，就會有劇烈腹痛、發燒、噁心及黃疸等症狀；也可能感染後，導致膽囊急性炎症，急性膽囊炎藥馬上就醫治療，若沒有及時處理，可能會造成膽囊破裂而危害到生命安全。

想要避免膽結石，就要有按時吃早餐的習慣，然而吃早餐也有黃金時間，趙順榮藥師建議，早餐最好與前日的晚餐時間相隔12小時，是吃早餐的黃金時機，如果7點起床，在20~30分鐘後，讓腸胃道甦醒後再進食，會讓早餐高效能的被人體消化，有助營養吸收。

平時多注意飲食調控、飲食均衡，不要暴飲暴食、過度勞累、攝取過多脂肪，也多吃高纖食物、多喝水及養成運動習慣，才能預防膽結石及膽囊癌發生。

(中時電子報)