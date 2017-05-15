千呼萬喚！ 和美鎮東谷路拓寬完成 17日全線通車

去年2月動工的和美鎮東谷路拓寬工程即將完工，立委王惠美(右二)今天邀高公局進行通車前履勘，許多地方人士都到場關心。(謝瓊雲攝)

和美鎮東谷路的拓寬工程，地方期盼10多年，去年2月工程動工後，從6米道路變成15米寬，立委王惠美今邀集相關單位到涵洞現場履勘。(謝瓊雲攝)

連接和美鎮與彰化市的東谷路，全長一公里多，在最困難的箱涵通道拓寬工程完工後即將於後天一早全線通車。(謝瓊雲攝)

歷時半年的彰化縣和美鎮東谷路擴寬工程即將完工，立法委員王惠美為催請高公局早日通車，15日下午邀集地方人士與工程單位至高速公路涵洞下進行通車前履勘，要求高公局盡快完成驗收，預計後天17日一早正式通車。

和美鎮的東谷路原來是台糖舊鐵道，早年僅開闢為不到六米的產業道路，連結彰化市金馬路至和美鎮福馬圳，是和美鎮的中寮里、中圍里、糖友里、犁盛里等居民來往彰化市的主要道路。今天履勘，和美鎮長阮厚爵、縣議員林宗瀚、林庚壬，及多名代表、里長等人都到場關心。

立委王惠美表示，東谷路拓寬已久，但中山高速公路道路下的箱涵通道因為工程難度較高，始終沒跟著拓寬，每到交通尖峰時段，車流就大打結。

在王惠美、前立委林滄敏等人積極爭取下，高公局編列1億6500萬元經費擴建，去年2月15日順利開工，其中難度最高的涵洞拓寬，在去年底12月5日封閉後施工，原訂在四月底完工後全線通車，如今已5月中，王惠美接獲地方民眾反映，今天邀集高公局人員到場進行涵洞驗收簡報。

高公局指出，東谷路全長一公里多的擴寬工程，從6米道路變成15米大道，工程最艱鉅的部分就屬高公路底下涵洞的加大擴寬，一般的高速公路涵洞拓寬，封路約需1年半，此次採用特殊工法，方能在不影響上方國道運輸功能下順利完工。

王惠美指出，東谷路的拓寬工程一波三折，地方殷切期盼了十多年，今天道路和涵洞履勘後，發現現場仍有部分交通安全標誌，需要加以改善及加強，因此眾人協調後決議請高公局趕在明日完工，以便於17日一早7點民眾上班前通車，供民眾通行：未來從東谷路接往國道3號和美交流道，更加暢快便捷，對和美鎮改制升市將是一大利多。

(中時)