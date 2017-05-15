中原大學推社造 26處老舊社區換新生

中原大學設計學院在桃園市政府委託下推出「桃園市社區環境空間營造計畫」，將為全桃26處社區輔導改造，希望讓老舊社區得到新生。(校方提供)

中原大學設計學院在桃園市政府委託下推出「桃園市社區環境空間營造計畫」，輔導26處桃園社區改造，學生們堆砌糯米牆、利用廢輪胎變成兒童遊具等各種形式，希望為各地老舊社區帶來嶄新風貌。

校方設計學院師生日前在龍潭區佳安里進行的「文化路歷史古蹟整理及綠美化」社區工作坊，邀請在地的木工老師邱士哲與國寶級師傅蔡松柏，帶領師生進行糯米牆堆砌。並用糯米、紅糖、麻絨與石灰等傳統工法製作。里長羅濟巧說，該處原本是舊兵寮，感謝校方協助，讓其變成休憩空間，將來還要變成深度導遊講解站。

(中時)