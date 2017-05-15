竹市首座監控系統野生蜂旅館今開張
新竹市政府與梧桐基金會、中華大學各科系合作，設計全市首座具監測系統的野生蜂旅館，15日舉行架設儀式，未來民眾可透過「新竹市蜂旅館地圖」APP，查詢野生蜂入住情形，市長林智堅表示，將陸續拓展20座據點，達到友善蜂環境，讓城市中的獨居蜂擁棲息地。
獨居蜂常在竹竿或磚牆縫隙中繁殖後代，並非一般認知中的小蜜蜂、虎頭蜂等群居蜂，個性溫和、無侵略性，只要不主動侵犯，就不會對人構成危險，國際研究推測，超過90％的蜂種皆為獨居性，部分食蜜、部分食蟲，授粉效率是蜜蜂的百倍以上，是重要授粉者，可達到害蟲防治效果。
市府與梧桐基金會、中華大學跨領域師生團隊合作設計，在經國綠園道，打造全市首座具監測系統的「蜂旅館」，環保局表示，民眾可透過監測，得知居住環境有無野生蜂，進而了解當地是否健康，野生蜂一進入旅館，LED燈會自動亮起，中華大學休閒系學生將定期巡視並記錄獨居野生蜂進住情形，並公布在新竹市「蜂旅館地圖」APP，預計10月上線。
林智堅說，野生蜂對污染源特別敏感，不論是水、空氣等條件，品質達到一定水準，才會有野生蜂出沒，蜂旅館不僅提供野生蜂良好生活環境，更透過監測設備，得知周邊生態環境品質，市府攜手梧桐基金會及中華大學師生啟動「新竹蜂計畫」，將在全市設置20座蜂旅館。
環保局說，蜂旅館可設於公園、綠地甚至民宅，打造適合野生蜂生存的友善環境，下半年將前進校園，由中華大學學生帶領國中小學認識野蜂生態，並利用天然材料自製蜂旅館，提升校園生態素養，同時舉辦相關比賽。
(中時)
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