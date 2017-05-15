馬郝同台 馬英九肯定郝龍斌市長任內表現
中國國民黨主席候選人郝龍斌15日舉辦「贏回台北，馬英九、郝龍斌與基層有約」活動， 前總統馬英九致詞時強調，今天上午騎自行車時，深刻感受到台北市自行車道是世界一流，與郝龍斌接續打拼的16年中，已經將台北打造成世界級的首都，除了推動各行政區的運動中心、騎樓整平、提高污水下水道接管率，郝龍斌推行的Ubike都讓世界各國學習設置，他們不僅讓台北市進步，更帶動著國家一同發展與繁榮。
馬英九前總統還表示，郝龍斌推行台北市垃圾帶隨袋徵收，讓華盛頓郵報記者駐台時留下深刻的印象，他認為一項前瞻的政策不僅改善環境，更造就新的環境倫理，都是郝龍斌讓台北市推向世界級都市的案例。
羅智強也到場並發言稱「還馬英九公道的是蔡英文；還郝龍斌公道的必是柯文哲」，羅智強細數馬郝兩任市長的政績，他表示，台北的建設在柯市府任內不見了，市民們反而提不出柯文哲的政績。在赴歐美卡察過程中，他深感台北市在柯文哲任內搞得一塌糊塗，不只沒有謙卑的學習其他國際城市建樹，卻丟盡台北市民的顏面，把台北過去的厚道與謙遜給拋棄了。
(旺報)
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