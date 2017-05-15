行天宮收驚後...捕獲林心如霍建華京都甜指交

林心如、霍建華被網友直擊，在京都十指緊扣。（圖／取材自這裡是大阪、霍如吧官微微博）

「霍心」夫妻林心如與霍建華去年有情人終成眷屬，在峇里島完婚後，今年1月生下愛女「小天使」，霍建華拍了8個月的電視劇《如懿傳》近日終於正式殺青，夫妻倆趁工作空檔，日前現身行天宮，今（15日）小倆口則捕獲，在京都甜蜜牽手散步。

林心如、霍建華今年迎接愛女「小天使」，幸福組成一家三口。（圖／本報系資料照片）

林心如和霍建華婚後鮮少公開放閃，上週被網友目擊兩人到行天宮，並拿女兒衣服收驚拜拜，今則被微博網友「這裡是大阪」曬出夫妻在京都五龍閣，捕捉到小倆口十指緊扣照，霍建華低調頭戴帽子，林心如打扮輕鬆，背影纖細、宛如少女，根本看不出是一個孩子的媽，夫妻並肩散步，畫面甜蜜。

(中時電子報)