客家拚前瞻 欲創3000返鄉工作機會
立法院內政委員會今(15)天邀客委會主委李永得、原民會主委夷將．拔路兒針對前瞻基礎建設計畫專案報告。立委曾銘宗質疑，客委會重點建設「浪漫台三線」，但如何借助在地年輕力量支持、創造多少機會，並主導與其他相關部會配合？
李永得表示，預計4年將吸引1000名青年回鄉，包括文創或農業，將創造3000個工作機會。至於跨部會合作，行政院並成立平台，茶園復耕結合農委會、歷史現場設施則與文化部努力；地方與景點交通連結部分，則與交通部共同打造。
李永得坦言，農村人口老化非常嚴重，但值得慶幸近年逐漸有年輕人返鄉，例如桃竹苗有許多年輕人回到社區，組織區域性聯盟，對於地方產業、文化、文化資產保留等盡心盡力。
他說，將來這些人就是重要一股力量，同時借助其創造新產業，例如茶葉曾經造就輝煌歷史、也是台灣出口外匯賺取最多的產業，但近幾十年來耕種面積逐漸減少，應重新復興。
立委陳怡潔批評，客委會就前瞻計畫主力為浪漫台三線，「看起來就像是兌現蔡英文政見」。李永得說，確實根據總統政見，期望創造客庄產業再發展、生命力再現，過去較著重客庄文化與硬體，未來鼓勵年輕人返鄉、創造更好產業環境。
陳怡潔指出，多數人「既期待又怕受傷害」，實際成效恐不如預期。
(中時)
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