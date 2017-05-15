雪隧自動化科技執法系統 6月15日上路
國道5號雪山隧道為連接臺北至宜蘭地區之重要交通路線，為確保用路人遵守各項行車規定及提升隧道內行車安全，經國道主管機關及執法機關會商決定，「雪山隧道自動化科技執法系統」自106年6月15日正式啟用。
「雪山隧道自動化科技執法系統」於隧道南、北向各設置8組，共16組，主要以違規變換車道、超速、低於最低速限及惡意逼車為取締項目，民眾務必遵守隧道內行車安全規定。
「雪山隧道自動化科技執法系統」係為輔助執法工具之一，系統實施前、後之行車規定及違規罰則均相同；另隧道內已設置完整之禁止變換車道雙白實線、最高及最低速限標誌等，並透過電子看板及隧道廣播加強提醒，籲請用路人依標誌及標線遵守相關行車安全規定，共同維護雪山隧道行車安全。
(中時)
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