招聯會：大學繁星、個人申請 108學年至多參採4科

大學新考招方案過渡銜接規劃表。（招聯會提供）

大學新考招方案111學年全面實施，不過107至110學年將有一些漸進措施。大學招聯會今天決定，107學年資訊類學系試辦個人申請第一階段納入學習歷程項目，108學年起繁星推薦及個人申請參採學測科目至多4科，且不得使用5科總級分。

招聯會今天召開常務委員會議，討論新大學考招方案漸進配套措施，決定107及108學年的大學繁星推薦及個人申請招生作業時程微幅延後1至2周，繁星推薦改為3月第二周報名、個人申請是3月第4周報名，第二階段指定項目甄試於4月第2至4周周間辦理。

招聯會表示，109學年及110學年的繁星推薦及個人申請作業時程會再微幅延後，向111學年預定時程靠攏，繁星推薦在4月舉行，個人申請則在5月初到6月進行。

111學年新大學考招全面上路時，大學個人申請第一階段不再純粹看學測成績，還要參採高中學習歷程。為達成此目標，招聯會執行秘書、清大教務長戴念華說，107學年將由資訊領域先試辦，各大學資訊、資工、資管學系可提出3個名額在個人申請第一階段同時採計學測及個人學習歷程，但全國以不超過50個名額為原則。

此外，現行學測考國文、英文、數學、社會及自然等5科，大學繁星推薦及個人申請招生時，許多學系會採計全部5科成績，這也是考生學習壓力的來源之一。

戴念華說，108學年起，繁星推薦、個人申請及考試分發等3個招生管道，大學校系最多僅能採計學測4科成績，或就選的4科中另訂科目組合級分，不得再使用5科總級分。這項試辦政策現行的高一生適用。

現行考生參加大學學測，集體報名的費用1050元，個人報名1100元，但那是考5科的價錢；108學年起，因為大學招生採計學測科目改變，學生參加學測的報名費也會有所調整。

戴念華說，108學年時，考生參加學測仍可全考5科，但也可選考1至4科，因此報名費不再都是1000多元，而是依考生選幾科來計算費用，大考中心決定後會再對外公布。

(中時)