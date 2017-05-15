黃昭順餘火未消 怒斥「國會暴力」
前瞻基礎建設計畫今天闖關成功，立委黃昭順下午在內政委員會「餘火未消」，質詢國發會副主委曾旭正時表示，這段時間爭議不斷，外界聲音、公聽會均提出相當多意見，但政府聽到了嗎？僅針對媒體回應、卻未修正，簡直「充耳不聞」。
黃昭順痛批，民進黨利用「國會暴力」硬是送出委員會。民調顯示，蔡英文總統施政理念中，民眾最反對的第二名就是前瞻計畫，認為「新瓶裝舊酒」且綁樁，對於國家是沒有信心的。
(中時)
關鍵字：黃昭順
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