總統文化獎徵選起跑 知名設計師蕭青陽設計獎座

第九屆總統文化獎徵選起跑記者會」由兼任總統文化獎總召集人的副總統陳建仁主持，今年文化耕耘獎的召集人為知名攝影家張照堂、人道奉獻獎為導演吳念真、青年創意獎為數位時代創辦人詹偉雄、在地希望獎是前文建會主委陳其南、社會改革獎召集人為勵馨基金會執行長紀惠容。（鄧博仁攝）

第九屆總統文化獎15日起開始徵選，今年獎座特地邀請曾獲葛萊美獎殊榮的蕭青陽設計。

「第九屆總統文化獎徵選起跑記者會」由兼任總統文化獎總召集人的副總統陳建仁主持，今年文化耕耘獎的召集人為知名攝影家張照堂、人道奉獻獎為導演吳念真、青年創意獎為數位時代創辦人詹偉雄、在地希望獎是前文建會主委陳其南、社會改革獎召集人為勵馨基金會執行長紀惠容。

負責次次獎座設計的蕭青陽表示，他在設計獎座有三個理念：高度、土地和傳承。

(中時)