2017高雄國際旅展「泰」熱門~

泰國觀光局參展2017高雄國際旅展，「泰國館」屋頂與擺設有濃濃南洋風。（圖片提供／泰國觀光局）

徐力剛／台北報導

2017高雄國際旅展即將展開，今年泰國觀光局以「驚艷泰國創造你的精彩故事」為主題，特殊設計的泰國館有濃厚南洋風味。

活動邀請泰國箜邦龍傳統木偶劇現場演出，透過國寶級木偶表演呈現傳統神話故事，每個木偶由3個戴黑色面具專業人員操縱，將泰國文化原汁原味帶到台灣。傳統木偶戲為泰國文化藝術精隨，歷史超過百年，現場提供木偶彩繪、著裝與簡易教學拍照活動。

欲前往泰國旅客來旅展就對了，泰國館提供數十種景點資料、地圖，也可用手機下載泰國旅遊APP 「愛玩泰」，掌握最新旅遊資訊。泰國觀光局與五福、東南、雄獅、遠達國際、捷利及和昌旅行社合作，回饋旅客推系列好康活動，想去泰國旅客欲購從速。

五福旅行社於旅展期間購買泰國行程者，第二人減2000元;東南旅行社旅展期間購買行程每人減1000元;雄獅旅行社旅展期間購買泰國行程，享折扣1000元優惠;遠達國際旅行社現場購買Mini tour行程第二人減3000元;捷利旅行社現場購買行程第二人減3000元;和昌旅行社現場購買行程享第二人減2000元與自由行一次購入3個行程折扣2000元。泰國觀光局加碼送，旅展期間於此6家旅行社購買泰國行程，預付訂金2000元，前600名可獲得陽傘或輕便旅行袋乙個。

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