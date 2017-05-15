高雄旅展 老爺集團聯合住宿券下殺36折！買10再送1
2017高雄旅展將於5/19~5/22日在高雄展覽館盛大舉行，今年老爺集團集合旗下台北老爺、新竹老爺、知本老爺、礁溪老爺、北投老爺、台南老爺行旅聯合參展，推出適用6家老爺酒店的聯合住宿及餐券。「貴賓住宿券」每張4,300元，約為36折起！現場優惠買10再送1。
現場每單筆消費滿12,000元，再送摸彩券1張，可抽七家老爺套房住宿券及聯合餐券！(每日下午6點於旅展老爺攤位前抽出)
為了無法到場的消費者，即日起至5/30，老爺集團也推出線上旅展，凡單筆線上刷卡滿9,900元，即可抽市價每晚24,200元至51,600元的老爺套房平日住宿券，送你到老爺集團飯店最頂級的老爺套房免費住一晚。(得獎名單於六月中旬公告)
此外，各酒店也推出獨立商品搶客，如北投老爺推出「純粹心寬聯合券」每套4,500元，適用全館消費；礁溪老爺推出「湯饗一日遊」每張2,699元，可享平日雙人香氛湯屋90分鐘及岩波庭午間套餐兩客；新竹老爺推出「瘋樂園」住房專案，每張3,999元；台南老爺行旅平日行旅客房住宿券，每張2,999元；知本老爺則推出暢銷商品「小頭目夏令營五天四夜」每張7,600元(僅旅展現場販售，每日限量20組)及家庭客房一泊二食每張8,900元。
(中時)
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