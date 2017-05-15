川普對誰都很憤怒！恐大洗牌白宮人事 改打美女牌

福斯電視台美女主播季伏爾。(圖/美聯社)

美國總統川普日前迅速開除了FBI局長柯米，為華府政壇投下震撼彈，然而據消息指出，這恐怕只是揭開了接下來一系列人事變動的序幕，川普對於自己內閣的任何人都感到很沮喪、很憤怒，從白宮幕僚長蒲博思、首席策士巴農、發言人史派塞到法律顧問麥甘的表現都在川普的下一波的黑名單上，尤其是發言人史派塞，川普周日上節目時頻頻迴避史派塞是否將會繼續待在崗位上的問題，而他也被傳正在延攬福斯電視美女主播季伏爾來接手發言人的位子。

據《Axios》網站報導，川普身邊的親信表示，對於白宮人事變動，「川普感到很困惑，他對每個人都感到憤怒」，而他得到的建議是，要讓自己的總統的工作回到正軌，動作就要大一點，畢竟以現在的情況來看，川普已經沒有什麼好損失的。而這個大動作正是朝包括了白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)、首席策士巴農(Steve Bannon)、新聞秘書史派塞(Sean Spicer)到法律顧問麥甘(Don McGahn)等人開鍘。

左起史派塞、巴農、蒲博思、麥甘。(圖/美聯社)

不過川普將在下一周迎來他任內首次出訪外國，所以這有可能讓他暫緩開除幕僚，給它們多一次的機會，或是他可能將不會做得那麼明顯，而是將他們屏除在資訊圈外，而非真的開除他們。無論如何，川普緊密的幕僚圈中，仍然會有他的家人，包括女兒伊凡卡(Ivanka Trump)以及女婿庫許納(Jared Kushner)。

而川普這份黑名單上，目前處境最危險的恐怕是白宮新聞秘書史派塞了，川普在周六上福斯電視台的節目時，被主持人多次問及「史派塞是否未來還會是新聞秘書」，川普都不願正面回答，先是稱「史派塞工作做得很好，但是還是被打敗了」，之後又說「史派塞從一開始就在這個位置上了」，模糊的答案被外界視為是史派塞官位不保的暗示。

儘管川普周五在推特質疑白宮例行記者會存在的必要，不過傳出川普仍積極尋找下一任可以取代史派塞成為新聞秘書的人，之前不少人認為史派塞的副手桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)是熱門人選，如今也傳出他找上了福斯新聞台的美女主播季伏爾（Kimberly Guilfoyle），季伏爾在去年川普上任前就被盛傳是白宮發言人的熱門人選，看來她一直都還在川普的口袋名單之中。同時川普目前也在積極接觸福斯電視台的製作人加入他的新聞團隊。

(中時電子報)