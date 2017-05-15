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癌夫病危 人妻吸毒只為紓壓

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癌夫病危人妻吸毒只為紓壓
台中市保安大隊特勤中隊盤查員警盤查發現陳姓男駕駛與乘客黃姓女子共持有毒品。（圖/張妍溱翻攝）

32歲黃姓女子疑因丈夫癌末病危，竟吸毒紓壓？日前與38歲陳姓男子攜毒開車違停台中市北區五義街路口，被保安大隊特勤中隊盤查，在黃女的隨身包包內，查獲海洛因1包、海洛因香菸1支等證物，警方訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

警方指出，陳姓男子駕駛自小客車在路邊違規停車，上前盤查時見陳男神色慌張，偷偷把隨身攜帶的3小包安非他命丟棄地上，再偷偷用腳踢開，自以為神不知鬼不覺，但全程卻被警方看在眼中，員警逮捕陳男時一度激烈掙扎企圖逃離，造成員警腰椎扭傷，但仍將他制伏。

警方表示，員警盤查發現陳姓男駕駛與乘客黃姓女子共持有毒品，黃女不斷哀求警察放她一馬，她表示自己丈夫癌末昏迷，因心情不佳，想藉由吸食海洛因「紓壓」一下，希望警方同情其處境煎熬，請求原諒放過，但違法是事實，全案依毒品危害防制條例將2人法辦，陳男另加一條妨害公務罪嫌送辦。

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(中時)

關鍵字：警方毒品人妻癌末
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