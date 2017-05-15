癌夫病危 人妻吸毒只為紓壓
32歲黃姓女子疑因丈夫癌末病危，竟吸毒紓壓？日前與38歲陳姓男子攜毒開車違停台中市北區五義街路口，被保安大隊特勤中隊盤查，在黃女的隨身包包內，查獲海洛因1包、海洛因香菸1支等證物，警方訊後依毒品危害防制條例移送法辦。
警方指出，陳姓男子駕駛自小客車在路邊違規停車，上前盤查時見陳男神色慌張，偷偷把隨身攜帶的3小包安非他命丟棄地上，再偷偷用腳踢開，自以為神不知鬼不覺，但全程卻被警方看在眼中，員警逮捕陳男時一度激烈掙扎企圖逃離，造成員警腰椎扭傷，但仍將他制伏。
警方表示，員警盤查發現陳姓男駕駛與乘客黃姓女子共持有毒品，黃女不斷哀求警察放她一馬，她表示自己丈夫癌末昏迷，因心情不佳，想藉由吸食海洛因「紓壓」一下，希望警方同情其處境煎熬，請求原諒放過，但違法是事實，全案依毒品危害防制條例將2人法辦，陳男另加一條妨害公務罪嫌送辦。
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(中時)
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