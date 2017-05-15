旅日熟女擋不住暖男攻勢 險遭詐騙

蘇姓女子（左二）為旅日模特兒，雖年近45歲，但性感優雅不減，詐騙港男自稱「理專」懂投資股票並向蘇女調頭寸投資險遭詐騙。（圖/張妍溱翻攝）

台中市蘇姓女子為旅日模特兒，雖年近45歲，但性感優雅不減，2個禮拜前在網路上認識一名港籍男子，暖男攻勢讓蘇女頓時陷入愛河，港男自稱「理專」懂投資股票並向蘇女調頭寸投資，要蘇女匯款120萬元到海外某銀行，銀行員發現有異立即報警，警苦勸「這是詐騙！」成功阻詐並循線追查幕後詐騙集團。

蘇女向警方說，回到台灣後，在網路上認識一名港籍男子，2周以來2人有甜蜜互動，港籍男子每天都會跟她用Line熱線，每天照3餐噓寒問暖、無時無刻收到愛的問候，打動她的心，幾天前該男子向她聲稱要投資股票市場，因目前資金不足想借錢投資，蘇女已被假暖男迷得團團轉，毫不猶豫答應隔天馬上匯錢給他。

員警當場苦勸，蘇女最後了解自己遇到詐騙集團，頓時眼神落寞，最後卸下心防告訴警方，認為因兩人互有好感談得來，感情逐漸升溫甚至以結婚為前提。港男日前告訴她，要砸大筆金錢投資證券，希望能夠與她一起負擔這筆「甜蜜的投資」想不到竟是遇到詐騙集團令她失望不已。

(中時)