激勵林奕含學妹們 南女搶先全台取得「關鍵少數」公播權
林奕含自殺事件在網路輿論沸騰，台南女中防止學生負面情緒蔓延，以選播勵志電影來激勵學生，預定19日要播出的電影「關鍵少數」卻發現尚未有公播版，此片的台灣區的電影代理商得知後，同意提前發出全台第一張公播版給台南女中播放。
林奕含自殺後18天來，台南女中取消原定的林奕含校園簽書會，已有學生因學姐的不幸而心情受影響，校方陸續得知5、6位學生分別因為人際關係、親子關係而感到心情低落，學校擔心連鎖效應導致負面氣氛籠罩校園。
校長鄭文儀先在學校官網發出公開信，學校隨後公告一份愛心文宣，並在中信金融管理學院引薦下，接受「三貝德」電子補教業者免費提供，給清寒的優秀學生可在電腦線上補習的機會。
最近幾周，校方都播放勵志電影鼓舞學生，繼上次的《吹夢巨人》，19日預定在校園內播放《關鍵少數》，激發學生認知自身也有關鍵能力，發揮影響的價值。
《關鍵少數》是敘述三名聰明的黑人女性，在美國仍充滿歧視黑人、女性的年代，到太空總署擔任人類電腦的角色，協助美國在當時與蘇聯的太空競賽中，提升了國家競爭力，成了美國的太空發展的幕後大功臣。
台南女中在預定播出日後，發現此片尚未有公播版權，校方聯繫台灣區的電影代理商，片商得知林奕含事件對台南女中的影響，很快就同意提前發出公播版給台南女中，激勵這群林奕含的學妹們。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。