激勵林奕含學妹們 南女搶先全台取得「關鍵少數」公播權

中金院校長施光訓（右）的引薦下，台南女中校長鄭文儀（中）感謝補教電子系統業者史勇信（左）免費提供10組帳號給校內無力補習的清寒學生。（程炳璋攝）

台南女中校方擔心林奕含事件在校園內引起仿效，透過電影播出撫平學生情緒，校長鄭文儀推動「讓愛蔓延」的校園氛圍來安定人心。（程炳璋攝）

林奕含自殺事件在網路輿論沸騰，台南女中防止學生負面情緒蔓延，以選播勵志電影來激勵學生，預定19日要播出的電影「關鍵少數」卻發現尚未有公播版，此片的台灣區的電影代理商得知後，同意提前發出全台第一張公播版給台南女中播放。

林奕含自殺後18天來，台南女中取消原定的林奕含校園簽書會，已有學生因學姐的不幸而心情受影響，校方陸續得知5、6位學生分別因為人際關係、親子關係而感到心情低落，學校擔心連鎖效應導致負面氣氛籠罩校園。

校長鄭文儀先在學校官網發出公開信，學校隨後公告一份愛心文宣，並在中信金融管理學院引薦下，接受「三貝德」電子補教業者免費提供，給清寒的優秀學生可在電腦線上補習的機會。

最近幾周，校方都播放勵志電影鼓舞學生，繼上次的《吹夢巨人》，19日預定在校園內播放《關鍵少數》，激發學生認知自身也有關鍵能力，發揮影響的價值。

《關鍵少數》是敘述三名聰明的黑人女性，在美國仍充滿歧視黑人、女性的年代，到太空總署擔任人類電腦的角色，協助美國在當時與蘇聯的太空競賽中，提升了國家競爭力，成了美國的太空發展的幕後大功臣。

台南女中在預定播出日後，發現此片尚未有公播版權，校方聯繫台灣區的電影代理商，片商得知林奕含事件對台南女中的影響，很快就同意提前發出公播版給台南女中，激勵這群林奕含的學妹們。

(中時)