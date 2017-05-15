中埔檳榔山變成生態環境教育私密景點
嘉縣》中埔檳榔山變成生態環境教育私密景點
余信賢／嘉縣報導
一對原本從事藥商的劉姓夫妻，為了實踐小時候的夢想，7年前在嘉義縣中埔鄉澐水買了3公頃的農地，將原本農地上的檳榔樹全部砍除改種多樣化的樹種，目前整個園區以環境教育為主要宗旨。
劉朝維夫婦原本在國內經營藥品販售，在2010年時，與朋友來到了中埔澐水罕為人至的山區散步，初眼見到這塊地就是一塊荒地，令人想要快逃離。但不久後，另一個朋友又帶他到此地，後才走進這座檳榔山，走到最後居然發現澐水溪十分美麗，跟兒時的記憶很相像，便決定買下這片農地。
劉朝維再買下這片3公頃土地後，先將地上4000株的檳榔樹全部砍除，改種其他樹種及香草植物，園區內一共種植了1000株的落羽松以及300株的肖楠樹。剛到此地之初，整地、種植樹木以及園區內的水電都是靠自己摸索。
為了維持這片土地的環境，7年來，劉朝維在這土地都沒有用到任何1滴的農藥，以至於原本在這片土地生長的動物全都跑回來了，在這裡可以看到稀有的鼴鼠，小朋友也可以在這裡灌蟋蟀。
園區內還有一條長約100公尺的蝴蝶廊道，兩旁種滿了蜜源植物及食草植物，每當夏季時，在廊道裡蝴蝶數量可達千隻以上，數量十分驚人。
有次朋友來到這發現可以利用平坦的地方露營，因此建議劉朝維設露營區，聽了朋友的建議後，在草皮上設了淋浴間以及獨立用電插座。在這裡露營，夜間還有一些生態活動，劉朝維會帶民眾到澐水溪邊利用自製蝦籠來捕捉溪蝦，在溪邊岩石中都可以見到化石的蹤跡。
劉朝維表示，當初買下這片土地，一方面是愛上這環境與兒時記憶相同，一方面是為了讓自己的小孩可以體驗大自然生活。後來在朋友建議下，去環境教育機構上課取得環境教育講師資格，目前推出的生態教育相關課程，都有不錯的迴響。取名為築夢森居的用意在於竹自己小時候的夢，在森林中居住之意。
(中時)
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