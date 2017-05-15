不再只變色 中職明星賽球衣飄「花蓮味」
中華職棒走到第28個年頭，今年明星賽首度移師花蓮球場開戰，而說到東台灣，就不能不提到別具特色的原住民文化，中職這次也首度別出心裁，不同於過往在顏色上做變化，同時結合花蓮在地特色，推出新一代明星賽球衣，15日球衣正式亮相，包括花蓮的吉祥物，以及原住民的特色圖騰，都出現在球衣上。
中職明星賽今年第一次前進東台灣，同時也首創用「年資」分隊，3年以上組成資深的明星紅隊，3年以下為明星白隊。此外，他們也在球衣上推出新設計，有別於過往大多只在顏色上求變，這次他們結合在地特色，球衣側邊印上原住民特色圖騰，胸前「AllStar」字樣上方，也印有花蓮吉祥物紅面鴨、藍虎鯨圖樣。
中職今天也同時公布明星賽票價，一般票最貴的為內野中央區1500元，除了無障礙座位，內野最便宜要800元，外野則一律600元。另也推出4種套票，明中午開賣的早鳥票1300元，並送賽事紀念掛帶、紀念票卡、紀念帽和T恤，23日開賣的加油套票1200元，贈送紀念毛巾和T恤，野餐套票1000元，送紀念野餐墊，6000元、4人同行的傘椅套票，則送餐點和T恤。
對於明星賽票價，網路上評價兩極，不少球迷覺得光要到花蓮已經不太容易，還訂出這個票價，大喊吃不消，不過也有人認為若是真心支持球隊，就會願意到現場看球。值得一提是，中職與旅行社合作推出的「中職明星對抗賽x花蓮輕旅行」旅遊套票，住宿、交通和看球全包，倒是獲得不錯的回響。
(中時電子報)
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