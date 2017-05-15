太平雲梯周邊5條遊程 搶鮮五感體驗

梅山鄉的茶葉產業聞名嘉義縣，茶樹種植面積相當廣大。（余信賢翻攝）

梅山鄉的茶葉產業相當聞名，茶席活動也相當絡繹不絕，茶席通常會在茶園間擺席供人喝茶賞景。（余信賢翻攝）

梅山鄉的茶葉產業相當聞名，茶席活動也相當絡繹不絕，茶席通常會在茶園間擺席供人喝茶賞景。（余信賢翻攝）

梅山鄉的茶葉產業相當聞名，茶席活動也相當絡繹不絕，茶席通常會在茶園間擺席供人喝茶賞景。（余信賢翻攝）

梅山太平雲梯主體結構已接近完工，等待周邊的硬體完成後，預計將在9月份會開放通行。為了炒熱太平雲梯的知名度，阿里山國家風景管理處先行推出5條位在太平雲梯周邊的旅遊路線，讓民眾在炎熱夏日中，可以來到梅山茶鄉喝茶，賞雲海。

嘉義各界注目的太平雲梯即將於9月營運，太平雲梯為全國最長景觀吊橋，吊橋單跨長281公尺，人行寬度2．1公尺，海拔約1000公尺，嘉南平原美景盡收眼底。阿管處在近日推出5條不同路線的遊程，讓遊客可感受不一樣的北茶道太平四村，遠眺全台最高海拔的太平雲梯。

阿管處為了營造太平雲梯到來的氛圍，讓遊客深度體驗大阿里山北茶道，因此規畫了梅山太平四村豐富多元的體驗遊程，包括「文學．太平老街親子遊」、「尋旅．大地茶席逍遙行」、「尋覓．碧湖仙境採茶姑娘」、「茶覺．台灣高山茶的故鄉」、「茶訪‧山間味蕾小旅行」共5條路線。

阿里山國家風景區管理處處長馬惠達表示，這5條路線各有特色，遊客到梅山太平旅遊常會沿著著名的36彎迂迴上山，來到有雲海故鄉美名的太平村，村內可探訪文學作家張文環的老家，增加文學氣息。而梅山鄉的茶產業在嘉義縣屬於數一數二，因此這裡不只有茶樹的種植還有茶席的文化，民眾可與好友相約到太興村的茶席間泡茶聊天，欣賞開闊遠眺的山景。

(中時)