習近平：一帶一路峰會達成270項成果 2019年再辦
「一帶一路」國際合作高峰論壇今日落幕，中國國家主席習近平在會後記者會上稱，至今簽署一帶一路相關協議的國家和組織總數達68個，今天來了35國和組織的領導人參與圓桌峰會，對於加強政策交流達成廣泛共識，本次會議達成了270項成果清單。他並宣布，2019年將再舉辦第二屆高峰論壇。
在達成的成果項目中，習近平表示，涉及宏觀政策和發展戰略的對接，也包括貿易投資，基礎設施互連互通。也包括貿易投資，產業和金融合作等務實行動，都是論壇成果。
至於未來的建設規劃，在協調發展上，促進各國貿易金融等宏觀經濟政策進一步對接一帶一路建設。為重大項目提供支持，促進貿易投資自由化便利化，強調創新發展，支持跨境電子商務及大數據與智慧城市。共同培育新業態產業模式，也提出和區域對接的計畫，形成優勢互補局面。
確定重點領域和行動路徑，讓基礎設施更加完善，人文交流更加緊密，同意繼續把互連互通做為重點合作領域，打造陸海通兩翼齊飛。在軟聯通方面，開展資訊互換，監管互換，促進海關領域間合作，規則和標準體系的相互兼容。此外支持綠色低碳，同意拓展融資渠道，降低融資成本，成立穩定的金融保障體系。支持教育交流，採取人員往來便利化的措施等。
(工商)
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