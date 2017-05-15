台南救護車趕載病患 與BMW相撞4人傷
台南市歸仁區中山路、台39線高鐵橋下路口15日上午發生一起車禍，一部台南市消防局的救護車行經該路段時，竟遭一輛黑色BMW轎車高速衝撞，轎車頭全毀，救護車上兩名救護人員與轎車司機身上多處撕裂傷，警消連同救護車上病患共四人送醫，皆無生命危險，警方正調查肇事原因。
台南市消防局五救災救護大隊保西分隊救護車，15日上午載著一名8旬老翁，一路鳴笛從中山路由東向西行經台39線高鐵橋下道路，遇上一部南下的BMW轎車從側面衝撞。
根據目擊者指出，撞擊後，兩台車的車身零件散落一地，救護車被推行20公尺，車輛右側凹陷受損，轎車則車頭完全凹陷變形，司機一度卡在駕駛座內，動彈不得。當時另一在前方行駛的轎車也被波及，撞到路邊，但車上駕駛無恙。
「原本救人，沒想到也被救」保西消防分隊救護車兩名救護人員因撞擊身體多處撕裂傷，最後與BMW轎車司機一起被救出，整起車禍反而在救護車上的8旬病患最幸運，僅手部擦傷，傷勢最輕，表情也未受驚嚇。
兩名救護人員、轎車司機與救護車上的患者共四人，最後搭著另一輛救護車送醫。警方正調閱監視器調查肇事原因中。
(中時)
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