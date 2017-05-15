多元化計程車 業者：比照Uber費率鬆綁

上周二交通部召集業者召開「多元化計程車推動及營運研討座談會議」，召集台北市及高雄市10多家多元化計程車經營業者，商討如何精進多元化推廣。多位業者爭取拿掉費率低地板、開放可至機場載客等，但交通部皆表達再研議。唯有就拿掉實體計程錶（跳錶）一事，交通部表正面態度。

交通部自去年開始推動鬆綁車色、車型及費率的多元化計程車，高雄市多元化計程車業者自去年12月29日開始上路，台北市業者自3月開始營業，台灣大車隊也於近日投入試營運，但不僅未有任何車隊營運規模超過50台，據了解，台北市共12家業者，至少還有3家業者幾乎零進度。

交通部則在上周召集業者開會，瞭解目前多元化計程車實際推動問題及相關建議，包括皇冠大車隊、台灣大車隊及志英衛星等業者皆有出席。

與會業者反映，交通部為避免多元化計程車分食一般計程車市場，已不准巡迴攬客，只能採電話及網路預約，所以希望交通部至少開放業者可接受預約，到機場載送乘客，否則對民眾而言，也少了多元選擇，但交通部未答應。據指出，交通部應是考量開放恐排擠在機場排班的計程車市場。

與會業者也提到Uber議題，先是反映Uber合法化後，Uber駕駛是以租賃車行的「代僱駕駛」身份開車，只需考職業駕照，不像計程車駕駛還要多考「執業登記證」，並不公平，也欠缺保障。業者又指出，Uber復出後，常有比計程車便宜的車資，既然Uber合法了，也應鬆綁多元化計程車的費率低地板，但交通部表示再研議。

交通部雖鬆綁多元化計程車費率，但低地板定價，仍由各縣市計程車工公會決議後，再送地方交通主管單位審核通過，所以前已上路的多元化計程車業者，費率彈性只在於車資可乘以倍數，並不會比較便宜。

不過，針對與會業者提出多元化計程車不再需要實體計程錶（跳錶），由行動裝置取代就好，交通部表達正面態度。

事實上，經營性質與Uber高度類似的多元化計程車業者，從Uber復出以來，就不斷強調：「如果Uber合法，多元化計程車將如何生存？」他們也在開會當日遞出陳情函表示：「Uber假資訊平台的外衣，卻實質進行計程車運輸業的服務，不公平的競爭，讓我們有深深的無力感。」

陳情函強調，加入多元化計程車門檻很高，「但我們還是遵守每一項政府法令規範，努力把車輛買好、把系統建立好、把司機招募好，沈寂2個月的Uber卻再次利用灰色地帶死灰復燃，對我們是最大打擊。」

台北市多元化計程車業者指出，並非一定要交通部重新取締Uber，而是正視兩個業別之間，在安全規定、費率上的不公平競爭，「該鬆綁的就鬆綁，該加強把關的就加強把關」，才能真正解決問題，造福消費者。

(中時)