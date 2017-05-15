7月起滿75歲駕駛 每3年檢測換發駕照
因應高齡化社會，公路總局關懷及照顧高齡長者行車安全，預計自7月起實施高齡駕駛人駕照管理制度。實施對象為「實施日期後才屆滿75歲者」及「逾75歲實施日期後有違規記點或吊扣駕照者」。
審查方式為符合條件駕駛人應經「體格檢查」合格，另需通過「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」，以換發有效期限3年的駕照。未通過者的駕照視為逾期無效，不得開車，最高可罰3600元，估計第一年會有7萬多人受到影響。
估計實施日期之前滿75歲的民眾約有58萬餘人，公路總局雖不會強制換照，但只要駕駛人有違規記點被舉發，就會被通知須於三個月內完成體格檢查，須通過「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」，才能換發有效期限3年的駕照，若逕自駕車，同樣開罰3600元。
(中時)
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