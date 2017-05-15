釣艚仔古漁法 老師傅重現

釣艚仔是一種友善的環保漁法，是以一艘母船帶著許多竹筏出海捕魚，竹筏的釣手釣捕漁獲後，再將漁獲送回母船。（宜蘭縣討海文化保育協會提供）

蘇澳龍舟賽海上競渡活動5月30日在南方澳南天宮前第一漁港舉行，為結合在地漁業文化與宣傳龍舟賽，今天（15日）蘇澳鎮公所邀請老師傅重現「釣艚仔」古漁法，公所邀請鄉親觀龍舟賽，還可作竹筏、吃冰粽，過不一樣的端午節。

鎮公所表示，釣艚仔是一種友善的環保漁法，是以一艘母船帶著許多竹筏出海捕魚，竹筏的釣手釣捕漁獲後，再將漁獲送回母船，不是快速、大小通吃的漁法，約60年前南方澳漁民使用的捕魚方式，1970年代後，被漁獲量較大的大型圍網、扒網取代。

鎮長陳金麟說，南方澳是台灣三大漁港之一，匯集了許多獨特的捕魚方法，而釣艚仔這種早期捕魚法更是當地耆老的共同記憶；今年公所與宜蘭縣討海文化保育協會合作，要讓消失的漁村工藝在南方澳重現。

端午節的3項體驗活動分別是上午10時至下午4時Q版竹筏（限量24組）與100組限定冰粽DIY，另上午10時至中午12時有祈好運彩蛋親子DIY，名額限100組，採現場報名，只要憑3張發票即可免費參加，發票將全數捐華山基金會作公益。

(中時)