美大學華人學生多 校方尋融合之道

越來越多來自海外華人學生擠進美國大學，有時一班裡竟然8成學生是華人，不但讓老師不得不改變教學方法，校方也在擔心如此失調的比例，讓中美學生很難融合在一起，至今仍未找到有效的解決之道。

3年前，在會計學教授格雷戈里·戴維斯登上伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校（university of illinois at urbana champaign）講台的第一天，當他打開學生名冊時，被班上中國學生的人數嚇呆了。

戴維斯之前在美國東海岸任教，他原以為在這個被大豆和玉米地包圍的中西部小城的校園裡，美國學生會占多數。但是今年他的畢業班裡至少80%是中國人。

自2008年以來，伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校裡的中國學生人數增加了4倍，達到5629人，這也是目前全美許多大學的共同趨勢，主因是學費更高的國際學生在資金短缺的公立大學中越來越受歡迎。

香檳分校當地是個擁有20.7萬人口的小城市，由於中國學生越來越多，已經開始對當地造成影響。這裡不但有珍珠奶茶店、川菜館和中國髮廊，其中還有一條街上至少有6家中餐館。

2008年秋季以來，美國的中國留學生人數增加了2倍多，達到32.9萬人。中國學生也改變了美國的課堂，並影響美國教授的教學方式。

為了縮小美國學生與中國學生間的距離，戴維斯在安排分組專案和教室座位時刻意打亂不同族裔學生。他表示，雖然大部分美國學生看重學生群體的多樣性，但也有部分學生對中國學生過多感到不滿，因為「國際學生奪走了自己中學好朋友的名額。」

中國學生也有不滿。王定紅就說，來美國之前，本以為會結識很多美國朋友，但中國學生太多，就表示美國學生太少，缺乏融合造成了各方面的損失。中國學生不但沒辦法將美語說得更好，也少了很多了解美國文化的機會，反過來說，美國學生也一樣。

伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校副教務長查爾斯·塔克表示，學校已發現中國和美國學生之間缺乏融合，正努力改變這一狀況。他認為，如果在專案和個人方面不作出努力，就不會有文化學習和文化融合。中國學生則覺得，校園裡關於缺乏融合的討論很多，但解決辦法很少。

(旺報)