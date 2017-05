不顧影響收視率也要中華隊贏的豬哥亮 一路好走！

豬哥亮2013年首度為中職開球,當時畫面已成追憶。(圖:Lamigo桃猿球團提供)

綜藝天王豬哥亮今(15日)辭世,台灣損失1位演藝界巨星,國內棒球也少了1位死忠的支持者!

豬哥亮雖是位演藝人員,卻是位棒球癡,每逢中華隊在國際賽出賽,他都全心觀戰,記得2013年中華隊在世界棒球經典賽以14分敗給古巴,當時他正在錄中視「萬秀豬王」,看到中華隊慘敗,失望心情馬上寫上臉上,還說:「要是很會投古巴的陳偉殷參賽,他們就會怕了。」,讓搭檔主持的陳亞蘭聽後也溼了眼眶。

還說:「看比賽好緊張,無論進攻、守備,我一面看一面起著雞皮疙瘩。」不過,他還是肯定中華隊打進8強。

豬哥亮平時很在意收視率,當時如果中華隊打贏古巴,一定會影響「萬秀豬王」收視率,但他說:「我一次收視率不好有什麼關係,我還是希望中華隊贏啊!」

同在2013年4月26日,Lamigo桃猿在桃園主場迎戰前義大犀牛,請「綜藝天王」、也是棒球癡擔任開球貴賓,不料因為他喜歡當時效力犀牛的大聯盟巨星曼尼,竟然直率的對義大犀牛球員休息室大喊:「Manny, How are you Manny!」引起全球場球迷與兩隊球員的熱烈掌聲。

那時桃猿球員詹智堯,還戴著豬哥亮的「馬桶蓋」招牌假髮,再戴上墨鏡當扮演豬哥亮,然後模仿豬哥亮說話,直到「豬哥亮本尊」出現球場,引來全場哈哈大笑。

「今天來是為了中華職棒,我希望這個熱度能夠再熱起來。」聽得出豬哥亮對台灣棒球的期待,如今中職越走越穩,豬哥亮卻走了,所有棒球人只能在心中默默祈禱:豬哥亮,一路好走!

(中時電子報)