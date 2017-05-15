不顧影響收視率也要中華隊贏的豬哥亮 一路好走！
綜藝天王豬哥亮今(15日)辭世，台灣損失1位演藝界巨星，國內棒球也少了1位死忠的支持者！
豬哥亮雖是位演藝人員，卻是位棒球癡，每逢中華隊在國際賽出賽，他都全心觀戰，記得2013年中華隊在世界棒球經典賽以14分敗給古巴，當時他正在錄中視「萬秀豬王」，看到中華隊慘敗，失望心情馬上寫上臉上，還說：「要是很會投古巴的陳偉殷參賽，他們就會怕了。」，讓搭檔主持的陳亞蘭聽後也溼了眼眶。
還說：「看比賽好緊張，無論進攻、守備，我一面看一面起著雞皮疙瘩。」不過，他還是肯定中華隊打進8強。
豬哥亮平時很在意收視率，當時如果中華隊打贏古巴，一定會影響「萬秀豬王」收視率，但他說：「我一次收視率不好有什麼關係，我還是希望中華隊贏啊！」
同在2013年4月26日，Lamigo桃猿在桃園主場迎戰前義大犀牛，請「綜藝天王」、也是棒球癡擔任開球貴賓，不料因為他喜歡當時效力犀牛的大聯盟巨星曼尼，竟然直率的對義大犀牛球員休息室大喊：「Manny, How are you Manny！」引起全球場球迷與兩隊球員的熱烈掌聲。
那時桃猿球員詹智堯，還戴著豬哥亮的「馬桶蓋」招牌假髮，再戴上墨鏡當扮演豬哥亮，然後模仿豬哥亮說話，直到「豬哥亮本尊」出現球場，引來全場哈哈大笑。
「今天來是為了中華職棒，我希望這個熱度能夠再熱起來。」聽得出豬哥亮對台灣棒球的期待，如今中職越走越穩，豬哥亮卻走了，所有棒球人只能在心中默默祈禱:豬哥亮，一路好走！
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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