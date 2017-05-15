海大與龍德造船合作 培育產業人才
國立海洋大學與龍德造船工業股份有限公司今(15)日下午在海大舉辦產學合作簽約儀式，由海大校長張清風與龍德造船公司董事長黃守真代表簽署合作備忘錄，並舉辦產學座談會，未來雙方將共同促進造船產業發展，落實學用合一的人才培育計畫。
校長張清風表示，目前國內許多造船廠及航運業急需人才投入，但卻面臨造船人才供應出現斷層，透過與龍德造船公司的合作，將產業引入學校，讓學生瞭解造船產業發展前景，並利用暑假期間或學期間安排學生前往船廠實習。
董事長黃守真說，學生到船廠實習期間，公司將提供住宿、零用金及實習費，成績優異的同學，未來畢業後可以直接到公司工作，擔任工程師，同時想繼續深造的同學，也可由公司推薦到海大就讀造船相關研究所，提供薪資在職進修。
龍德造船公司表示，為促進人才培育及產學合作，龍德船廠將規畫實習項目、安排指導工程師，遴選海大造船、機械、輪機、電機、通訊、資工等相關科系學生於暑假期間到船廠實習，並由學校授予實習學分。
海大與龍德造船將啟動「人才訓練合作計畫」，並依各年度人才需求辦理實習合作事務，舉辦實習交流座談會及產學實務講座，安排產業相關系所老師及學生進行產業專業見習、駐廠研究等產學合作交流，降低產學落差。
(中時)
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