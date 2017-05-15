兒童安全日 高市社會局提倡居家安全
5月15日是「兒童安全日」，高市社會局指出，據調查我國0至14歲兒童及少年十大死因第一位皆為「事故傷害」，其中30%發生在居家場域，尤以客廳最危險。今(15)日社會局與IKEA高雄店合作，展示「一個安心的家」，呼籲家長正視居家安全。
市府副秘書長蔡柏英指出，近30年來，「事故傷害」高居台灣兒少十大死因之首，另根據靖娟兒童文教基金會兒童傷害事故新聞分心，約有30%受傷發生在居家場域。為了守護下一代，公私部門合力推廣兒童居家安全防護觀念，共同策展。
兒福中心主任黃慧琦表示，家長有警覺性，保護孩子進到廚房場域；但很多家長以為客廳很安全，但往往輕忽客廳處處暗藏危機，像是桌角、櫃子、窗戶等，反而容易輕忽。
IKEA高雄店指出，家長在選用家具及擺設時，必須考量兒童安全及成長需求，例如選擇圓弧轉角家具、裝上防撞墊、防滑墊；櫃子及抽屜加裝扣環或安全鎖；插座孔可裝上防觸電安全蓋，電線也須整齊收好避免纏繞窒息等。各種居家安全做法集中於「一個安心的家」展覽，即起展至6月30日。
(中時)
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