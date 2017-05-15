夜問打權》蔡不認九二共識 一帶一路商機從台灣眼前飄過

本集來賓賴憲政（左起）、鄭師誠、葉耀鵬、林郁方、董智森。（中天提供）

《夜問打權》今晚討論一帶一路等議題。（中天提供）

二十九國元首「親中賣國」？ 一帶一路高峰會 29國元首、首腦出席，涵蓋65國44億人口，經濟規模21兆美元，經濟占全球38%，總投資9千億美元，創18萬就業機會！蔡政府就是堅持不認「九二共識」，讓台灣恐成世界島外孤兒，為主權爭議失龐大商機...划算嗎？ 「兩岸最遠的距離」一句「九二共識」就能成「最近的距離」， 一帶一路商機就在面前，卻得看著它從眼前飄過？

貪污犯口氣好大啊！陳水扁擬出席募款餐會卻拒申請，還嗆：「不然把我抓回去啊！」阿扁保外就醫942天，四處趴趴走，真有生病？中監爭眼說瞎話！司改騙百姓用，不關心司法差別待遇，這叫其他貪污犯情何以堪？

寧靜的政變？獨派、民進黨去「中華民國」國號一步步！「中華奧會」改「國家奧會」，「亞東關係協會」改「台灣日本關係協會」，蔡政府一系列釋惡意動作，還有臉要對岸釋善意？蔡政府執政一年用力拚台獨建國，現在難道還要毀運動員的奧運夢？

兩岸政策協會民調：台無緣WHA 陸應負責；兩岸政策協會民調七成不認一中九二共識，「適時」發布民調，幫蔡政府洗風向？都是阿共的陰謀，北京應負責，蔡政府沒責任？

假民調加工變假新聞！？ 民調背後有趣的事實…今天夜問打權解析給你看！ 戳破「兩岸政策協會」是不是以假民調之名行政治操作之實，製作單位向新聞聯絡人、綠委要民調原如檔，各單位踢皮球拿不出完整內容來？

兩岸政策協會是真民調還是假民調？到底民調怎麼「做」出來？唐鳳請查查！洪耀南、洪耀福好兄弟，綠營民調好支持民進黨政府喔！ 童振源主導兩岸政策協會，是真跨藍綠？「決策民調中心」真存在？ 能三不五時公布民調，幫小英周年沖喜還是粉飾太平？綠營政治人物與學者真以愚民為樂？

《夜問打權》每周一到周五晚上十點，第39頻道、中天娛樂台播出。

(中時電子報)