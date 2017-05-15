斥資23億蓋桃市圖 「生命樹」2021年開張

桃園市立圖書館模擬圖，以「生命樹」為設計理念，預計2021年完工落成啟用。（蔡依珍翻攝）

「株式會社梓設計」是日本2020東京奧運主場館設計團隊之一，15日簽約儀式上，社長杉谷文彥特別送禮給桃園市長鄭文燦。（蔡依珍攝）

桃園市立圖書館由「郭自強建築師事務所與株式會社梓設計國際團隊」出線，15日與桃園市長鄭文燦正式簽約，以「生命樹」為設計理念，預計2021年完工落成啟用。（蔡依珍攝）

桃園市立圖書總館經過半年選址、90天競圖準備及2天的評選，終由「郭自強建築師事務所與株式會社梓設計國際團隊」設計的「生命樹」脫穎而出，今舉行簽約儀式，市府預計斥資23億興建，預計明年動工，最快2021年就能在嶄新的市圖與展演中心相輝映。

桃園市立圖書總館經過半年選址，最後決定落腳在藝文特區，旁邊是捷運綠線G11站、交通便捷，規畫地下2層、地上8層的綠建築，預計斥資23億元興建，光建物主體就要18.2億元，未來將採複合式設計，有典藏、教育功能，也會設置餐廳、文創商場和電影院。

桃園市長鄭文燦說，以「生命樹」為設計概念的「郭自強建築師事務所與株式會社梓設計國際團隊」是最佳設計團隊，其中株式會社梓設計是日本2020東京奧運主場館設計團隊之一，也參與過許多機場、運動場及文化設施工程，經驗非常豐富，是日本設計界的重要品牌。

鄭文燦說，市圖「生命樹」的設計概念有五大要素：「知識螺旋」如螺旋般盤旋而上、傳達與環境共生共融和諧的概念，「圓錐狀環保節能通風採光井」具良好的通風排氣及環保節能作用，「綠色螺旋」以大屋簷、植栽打造建築物外觀，「環保外皮」以木紋Low-E複層式玻璃阻絕熱島效應影響，「書架耐震壁」讓書架有如被群樹環抱般安全，是一棟會呼吸、充滿環保和綠意的綠建築。

鄭文燦說，市府將成立桃園市立圖書總館新建工程的協調小組，讓設計、發包過程更順利，預計明年初設計完成後動工，力拼2021年前完工。

參與簽約儀式的株式會社梓設計社長杉谷文彥表示，桃園市立圖書總館是桃園飛躍的象徵，基地周邊有綠意盎然的開放空間，許多市民熙來攘往，是非常具有魅力的場所。這次株式會社梓設計能與台灣優秀的設計者共同競爭，是莫大喜悅，也非常幸運能勝出，這不僅展現團隊能力，也是長年以來，台灣對日本企業的信賴與期待，展現台灣與日本的友好交流。這也是株式會社梓設計首次在台展開的工作，台灣與日本雙方團隊將合作展現創造最先進的技術，展現知性與文化交流的場所。

郭自強建築師事務所建築師郭自強也非常高興能夠參與桃園市立圖書總館設計案，這是桃園鄉親賦予的責任，他們也會以打造國際級作品為目標，為桃園鄉親帶來光榮與驕傲。桃園市立圖書總館將會結合公園，是一棟可以呼吸、有氧、有芬多精的建築物，基地周邊還有捷運綠線、展演中心等建設，桃園的發展指日可待。

(中時)