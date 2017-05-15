雪隧科技執法 宜蘭立委陳歐珀：需合情合理
立委陳歐珀先前曾大罵交通部態度消極，使得基層員警必須在隧道內人工取締，太不合理，今高公局宣布6/15執法系統正式啟用，將針對龜速、超速、惡意逼車、變換車道等進行取締。
陳歐珀強調，延宕一年多的科技執法系統即將啟用，先前曾邀集相關單位協調必須提高雪隧最低速限以提高雪隧均速，但要落實提高均速，且兼顧隧道安全，雪隧科技執法系統是相當重要的角色。
「取締務必合情、合理」陳歐珀說，執法系統的啟用除了不用讓基層員警忍著悶熱進入隧道進行人工取締外，在取締上也能更精準，但要求公警局在取締上必須要合情、合理。
陳歐珀舉例，尖峰時段車輛多且塞，隧道的均速勢必會降到70以下；另外也必須釐清前後車的龜速原因，不能因前車龜速影響後車，卻連後車也裁罰，這些類似的情況希望公警局務必特別注意。
(中時)
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