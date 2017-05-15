阿桃園哥任大使 率隊赴港拼觀光
桃園拚觀光，月底將由ㄚ桃、園哥擔任大使，率桃園在地超過30家業者，赴香港吸客，祭出華航機加酒暢遊桃園優惠方案，2天1夜只要1299港幣，還送桃捷、慈湖免費券，加碼再抽來回機票，桃園市長鄭文燦笑說是「跳樓大拍賣」，希望吸引更多國際旅客來桃園。
鄭文燦說，以前大家喜歡到香港旅遊購物，現在換我們歡迎香港遊客到桃園旅行，有別過去以展覽方式被動等遊客上門，桃園首次在香港旅展辦理觀光推介會，桃園觀旅局找來中華航空、桃園捷運，以及獲選桃園好棧、金牌好店、桃園好禮的在地優秀店家等超過30家業者，共同包裝專屬桃園全新旅遊產品，主動出擊，預計5月23日晚上在香港金域假日酒店登場，DIY體驗區、上菜show等，介紹桃園的景點、文化和美食。
為吸引香港遊客來桃園旅遊，市府也祭出三大超值優惠方案，包含華航香港、桃園機加酒2天1夜，只要1290港幣、折合台幣約5000元，下殺約6折。前1千個專案旅客，再送市價588元的桃園驚喜包，有機捷1日紀念票卡、台灣好行慈湖線景點接駁1日券及限定紀念品等，玩慈湖、搭機捷通通不用錢，還能參加香港台灣免費機票4張以及住宿抽獎，鼓勵再來桃園玩。
鄭文燦說，桃園得天獨厚，一個小時內山線、海線都能到達，若有時間10天全台跑透透沒關係，但若只有2天1夜，國境之都的桃園絕對是旅遊首選，呼籲背包客不要只有去西門町，來桃園不用趕車、趕飛機。
鄭文燦也幽默說，講補貼太敏感，先用折扣加優惠吸客，桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥也將同行，擔任代言人前住香港拚觀光，觀旅局長楊勝評說，希望透過推介會，為桃園的觀光業者創造更多對外空間，避免過度依賴單一市場。
(中時)
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