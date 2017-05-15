跨越2500公里的愛 緬甸少女不再胳膊向外彎

黃珍蝶因一次意外骨折後手肘不正常凸出，經常穿著長袖遮蓋畸形處。（呂妍庭翻攝）

嘉基院長陳誠仁特地送上字典，鼓勵黃珍蝶好好學中文。（呂妍庭翻攝）

感恩會上，每個人都因為幫助到一個小女孩，露出燦爛笑容。（呂妍庭翻攝=)

嘉義基督教醫院醫師陳俊和是緬甸華僑，2013年回到故鄉義診時，在台北靈糧堂在仰光成立的學生中心注意到當年11歲的黃珍蝶妹妹的手因幼年骨折，手術失敗導致手肘不正常凸出，卻因當地醫療資源貧乏沒辦法再接受治療，經常穿著長袖遮蓋畸形處，伴隨著生活上的不便與痠痛問題，當下陳俊和就想幫助這個小女孩。

經過2年溝通，甚至每次回去義診就帶著成功案例給曾歷經2次手術失敗，對治療已失去信心的黃珍蝶看，才讓她願意接受第3次手術，並在台北靈糧堂母會幫助下，以及嘉基院長陳誠仁切結保證下，替黃珍蝶申請醫療簽證來台，日前由嘉基負責上看20多萬元醫療費用下，小女孩手術成功，上午感恩會上，黃珍蝶終於穿上短袖，舉手投止充滿自信。

陳俊和表示，其實這樣的矯正手術在台灣來說相當簡單，手術後也僅需住院一天穩定狀況就能出院，但是在緬甸除了手術費用高昂，技術也未達水準才會造成黃妹妹多年的困擾，因看到需要而決定為愛多走1里路，希望有機會回饋鄉里更減輕患者的痛苦。

而終於不再終年穿長袖遮手臂的黃珍蝶更顯開心，表示自己日後也想跟陳醫生一樣當個可以幫助別人的人，牧師謝明宏也說，黃珍蝶來台這60天，幾乎天天自己搭公車到國語日報學中文，視野增進不少，跨越2500公里的愛，讓她眼界從此不同。

(中時)