日本自衛隊LR2偵察機 失聯疑墜毀北海道
日本陸上自衛隊的LR2聯絡偵察機15日為了運送急病患者，自札幌市的丘珠機場出動，飛行在北海道函館機場西邊約30公里處時，突然消失在雷達畫面上，與塔台管制官也失去聯繫，據報可能墜落在北海道南部厚澤部町的鶉水壩。
這架聯絡偵察機隸屬於札幌市陸自北部方面航空隊，出事當時機上有兩名飛行員和兩名乘組員，共4名自衛官。接到緊急出動命令後，飛機約在15日上午11時23分(台灣時間10時23分)左右自丘珠機場起飛，預定飛往函館機場接病患，但11時47分左右未抵達函館機場便失聯。
NHK報導，北海道廳危機對策課指出，在北海道南部厚澤部町的鶉水壩發現疑似失聯的飛機，很可能是飛機失事墜落。
防衛省統合幕僚長河野克俊15日在記者會上表示，已出動約700名隊員進行陸面和空中的搜索，預定夜間也將持續展開地面和空中的搜索。失聯當時視線稍差，該機是靠飛行儀表飛行的。
陸上自衛隊的LR2聯絡偵察機是全長14公尺的雙螺旋槳飛機，包含飛行員在內最多可搭乘10人，大多用來運送急救患者和執行空中偵察任務。機內為了運送急救患者，還裝載有擔架等。
氣象廳指出，函館機場周邊當時下著小雨，吹著強風，上空的風向和風速變化頗大。北海道廳指出，當時由於天候不佳，直升機無法起飛，才請求自衛隊支援的。
(中時)
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