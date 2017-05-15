水里火車站會勘　湯火聖槓台鐵協理

水里鄉公所「水里火車站‧活化亮點景觀」簡報會勘，湯火聖（左前）與台鐵協理賈家和（右前背包者）互槓，不歡而散。（沈揮勝攝）

會勘前湯火聖（左）與台鐵協理賈家和（右）互槓，轉身離去。（沈揮勝攝）

水里鄉公所提「水里火車站‧活化亮點景觀」，15日中午在水里火車站簡報。（沈揮勝攝）

會勘不成，留在現場的台鐵人員仍堅持自己「被邀請」的身分，僅願意就現場狀況及地方意見彙集向上呈報。（沈揮勝攝）

為政院「前瞻基礎建設計畫」預作準備，水里鄉公所主動規畫「水里火車站‧活化亮點景觀」等3大計畫，15日由行政院中辦副執行長湯火聖邀集台鐵等相關單位，先聽簡報後行會勘，但會勘還沒開始，湯火聖即與台鐵協理賈家和意見不同調，雙方不歡而散！

「水里火車站‧活化亮點景觀」計畫，水里鄉公所之前已由日管處協助完成第1期環境整理，並將執行第2期；因政院推「前瞻基礎建設計畫」，鄉長陳癸佑擬把餅作大，透過湯火聖提出第3期計畫搭配自行車及水環境營造。

由於火車站產權隸屬台鐵，湯火聖邀集台鐵數個單位人員10多人，今天中午在站區內由陳癸佑及觀光課長徐玉玲簡報構想內容。

之後，台鐵在現場位階最高的「貨運服務總所」協理賈家和發言，並舉斗南及竹東內灣線案例，指場站的規畫或整建應由地方向中央提案，取得經費後，鐵路局絕對配合。

由於發言中兩度提及地方單位獲得的經費有3、4億「爭取到的額度不少」，讓湯火聖及鄉公所人員聽得很不是滋味。

湯火聖表示，台鐵一再以體制及行政程序為由，把整建台鐵自己的站區、設施等規畫撇得遠遠的，好像不干己事；何不打破思維，由鐵路局一起與中辦、提案單位攜手到交通部爭取？

但此說法未被賈家和接受，且賈一再重申只是被邀請到場了解狀況，將依現場情形彙整呈報研議；湯火聖認台鐵刻意卸責置身度外，憤怒轉身離去。

(中時)