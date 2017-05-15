水里火車站會勘 湯火聖槓台鐵協理
為政院「前瞻基礎建設計畫」預作準備，水里鄉公所主動規畫「水里火車站‧活化亮點景觀」等3大計畫，15日由行政院中辦副執行長湯火聖邀集台鐵等相關單位，先聽簡報後行會勘，但會勘還沒開始，湯火聖即與台鐵協理賈家和意見不同調，雙方不歡而散！
「水里火車站‧活化亮點景觀」計畫，水里鄉公所之前已由日管處協助完成第1期環境整理，並將執行第2期；因政院推「前瞻基礎建設計畫」，鄉長陳癸佑擬把餅作大，透過湯火聖提出第3期計畫搭配自行車及水環境營造。
由於火車站產權隸屬台鐵，湯火聖邀集台鐵數個單位人員10多人，今天中午在站區內由陳癸佑及觀光課長徐玉玲簡報構想內容。
之後，台鐵在現場位階最高的「貨運服務總所」協理賈家和發言，並舉斗南及竹東內灣線案例，指場站的規畫或整建應由地方向中央提案，取得經費後，鐵路局絕對配合。
由於發言中兩度提及地方單位獲得的經費有3、4億「爭取到的額度不少」，讓湯火聖及鄉公所人員聽得很不是滋味。
湯火聖表示，台鐵一再以體制及行政程序為由，把整建台鐵自己的站區、設施等規畫撇得遠遠的，好像不干己事；何不打破思維，由鐵路局一起與中辦、提案單位攜手到交通部爭取？
但此說法未被賈家和接受，且賈一再重申只是被邀請到場了解狀況，將依現場情形彙整呈報研議；湯火聖認台鐵刻意卸責置身度外，憤怒轉身離去。
(中時)
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