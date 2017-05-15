明星賽票比王柏融還多 獅捕手卻不意外？
統一獅捕手郭峻偉今年邁入職棒第3年，如今在明星紅隊捕手票選中，領先群雄，總得票數甚至比Lamigo桃猿的「大王」王柏融還多！他15日明星賽活動時聽到這個消息時，先是驚訝的直說太扯，不過後來打趣的說，「王柏融被我阻殺過，我票數比他多也是理所當然吧！」
郭峻偉2014年透過中職季中選秀加盟獅隊，不過2015年才首度在一軍出賽。他今年邁入第3年，出賽12場繳出打擊率2成50、上壘率3成、長打率2成86成績，11場蹲捕下來阻殺率3成，日前因胃穿孔住院，至今還未回到一軍，不過在年輕選手集結的明星紅隊捕手票選中，以63944票暫居領先，票數還比王柏融60444票多。
對於明星賽，郭峻偉說他不敢去看票數，也沒特別看，不過聽到票數贏王柏融，他也有點不敢置信。至於胃穿孔問題，郭峻偉表示現在已經痊癒，預計17日會開始跟著二軍出賽，但這次經驗著實讓他嚇了一跳，「以前胃就不好，吃飯又不正常才會這樣，現在覺得寧可受傷，也不想生病進傷兵名單！」
(中時電子報)
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