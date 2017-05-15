通緝犯網拍銷贓 警假交易真逮人

李男被赴約面交，當場被警方逮捕。（譚宇哲翻攝）

李男將偷來贓物放上網路銷售，反遭警方盯上。（譚宇哲翻攝）

新北市36歲李姓男子日前涉嫌多起竊盜案，還大喇喇將贓物放在網路上拍賣，遭警方網路巡邏時發現，警方假意向李男購買商品，雙方相約12日晚間7時許於蘆洲某捷運站外面交，警方到場後隨即表明身分，李男嚇得拔腿逃跑，仍遭警員追上逮捕，訊後依詐欺通緝、竊盜罪嫌移送。

警方表示，李男為詐欺通緝犯，日前在新北市蘆洲區涉嫌犯下多起竊盜案，雖經員警調閱監視器掌握李男身分，卻因為李男居無定所，遲未將其逮捕到案，所幸蘆洲警分局延平所警員宋子弘、蔡明修、楊政倫網路巡察時，機警發現疑似李男帳號在網路上銷售贓物，順利將李男約出並當場逮捕。

(中時)