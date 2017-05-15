「最水的」遊客中心 北港十角水塔老建物再活化
北港鎮水道頭文化園區日治時代10角水塔，造型獨特全台僅此1座，縣文化處加以整修，保留木質門窗、鐵鑄柱子等懷舊風貌，規畫做為北港遊客中心，15日展開試營運，成為最具特色的遊客中心。
10角水塔興建於1930年，高20公尺，為3層樓建築，1、2樓辦公廳舍呈10角形，3樓蓄水槽為圓柱體，荒廢多年後經縣文化處編列經費整修，去年竣工重現風華，為讓老建物活化再利用，決定規畫為北港遊客中心。
今天10角水塔展開試營運，由於已被縣府列為歷史建物，因此整修時保留日治時代的木質門窗，水泥牆也盡量維持原貌，僅增設燈光照明、空調保全等設備，櫃台與桌椅全都採移動式，避免固定式物件破壞建物。
遊客中心主任陳怡年表示，水塔的3根鐵鑄柱子相當特別，但因周邊以木條圍住，大多數人都不曾注意到。使用金屬柱子主要是為了支撐蓄水槽的龐大重量，但3根柱子呈不規則排列，而非正三角形，力學結構相當特別。
10角水塔位於水道頭文化園區內，環境優美，遊客來此除了可獲得各種旅遊資訊，也可在此休憩散步，或步行前往附近的女兒橋、天空走廊、朝天宮，進行1趟北港小鎮慢活之旅。
陳怡年說，遊客中心將於19日正式啟用，未來10角水塔可能進一步規畫成為咖啡館、文創中心，甚至是水資源博物館，配合朝天宮媽祖廟每年600多萬人次遊客，成為北港鎮的特色景點。
(中時)
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