助斷掌少年順利返校園 侯友宜探視轉贈善款
新北市新莊區17歲丁姓少年為補貼家計到超商打工，2月初值夜班時卻遭搶匪砍斷掌，開始復健、手術的漫漫重建路，新北市副市長侯友宜15日上午到丁少住家關懷，並送上社會各界湧入的善款，侯友宜盛讚丁姓少年孝順、善良又有正義感，希望他持續復健，將來回饋社會。
副市長侯友宜與社會局長張錦麗和新莊區長李政勳今天早上前往丁家探視，丁父表示，兒子在主手術之後，又歷經2次復健手術，目前拇指仍無法彎曲，要待本周末醫師評估後，再做進一步治療，其餘手指已慢慢恢復功能，上月已重返校園。
丁家家計由丁父一肩扛起，為分擔家計到超商打工，不料2月5日晚間11點正要交班時，遭到同樣17歲的少年搶匪砍斷左手掌，僅剩一點皮膚連接，經醫護馬拉松式手術13小時後才縫合，醒來後第一句話是跟爸爸和阿嬤說：「對不起，我沒有保護好自己」，令聞者相當心疼。
此事引起社會各界關注，新北市社會局也第一時間也透過社會救濟會報專戶匯集各界善款，截至4月24日共計429萬3597元，但因與銀行端尚須彙整比對，因此先開具397萬8950元的支票。
侯友宜鼓勵丁姓少年，復健要一步一步來，整隻手掌幾乎被砍斷，能恢復這樣，算是「不幸中的大幸」，要丁姓少年特別感謝亞東醫院醫療人員，同時謝謝社會各界有這麼多人關心和捐助。
侯友宜也盛讚丁少在阿嬤和父親的教養下，善良、孝順，並富有正義感，將來長大後要持續保有正義感，「有正義感，社會就不會紛亂」，有機會也要回饋社會。
張錦麗說，原本想以信託按月核撥生活費給丁家，但考量丁父必須每天載孩子復健，暫時無法工作，且法扶基金會律師協助向加害人求償，必須先行提存假扣押擔保金，因此先行一次撥付，其餘部分等結存後再給予，也感謝社會各界的愛心。
(中時)
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