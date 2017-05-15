肩負傳承傀儡戲使命 阿蓮國中4連霸全國冠軍

阿蓮國中創意傀儡戲社連續4年奪全國冠軍。(郭韋綺攝)

高雄市蓮國中傀儡偶戲社成軍4年，今年在創意戲偶比賽中奪得全國冠軍，這也是連續第4度稱霸，成績輝煌；這項傲人成績，除了社團學員努力付出，知名傀儡劇團錦飛鳳也在背後扮演關鍵角色，傳授，盼即將消失的傀儡偶戲傳統能夠向下扎根，後繼有人。

錦飛鳳第三代傳人薛熒源說，阿蓮在地的傀儡偶戲團，由他祖父薛朴所創設，迄今流傳已近一百年歷史，在承接劇團時，傀儡偶戲已經開始沒落，當時接下這個重擔，就有準備朝傳承的道路走。4年前，阿蓮國中創團邀薛熒源親自指導，他不藏私，傳授操偶技巧、俚語對白，還出借戲偶，社團約20多個學員，經過專業訓練，4年來，年年都拿全國冠軍。

這次學校自編自創「周董除三害」戲偶主角，都由薛熒源巧手改造，以符合劇中角色，劇本中的俗話、俚語也經他改寫，搭配生動詼諧的操偶動作，讓整齣傀儡戲活靈活現，獲得評審一致青睞。

就讀八年級傀儡偶戲社長陳宥融開心說，從周董(阻擋的台語諧音)到惡霸、壞縣令及錢莊老闆三害，還有師爺、店小二串場小人物，角色太多，只好1人分飾多角，講口白還要兼打燈光，挑戰很大。七年級學生辜郁凱說：「傀儡是不可思議的東西，用我們的一雙手，操縱十六條線，常讓我們手忙腳亂，但能習得這項快失傳的技藝，還能表演給大家看，是一件很光榮的事。」

校長謝忠保表示，傀儡偶戲社4連霸冠軍，背後是所有人從社團成員、指導老師到學校行政團隊辛苦耕耘的成果，這個甜美果實已經寫下記錄，更重要是，未來阿蓮國中肩負傳承傀儡戲的使命，希望學員表演一年比一年精采，把阿蓮的傀儡戲文化再次發揚光大。

(中時)