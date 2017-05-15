子瑜疑被偷拍裙底 定延暖心幫拉裙
韓國女團「TWICE」出道1年多人氣超高，近日將帶著最新迷你專輯《SIGNAL》回歸。昨（14日）全體成員出席活動時，有人卻發現子瑜疑似被偷拍裙底風光，畫面曝光後，引發不少討論。
TWICE昨出席飲料品牌活動，成員們幾乎都穿短裙甜美現身，沒想到在子瑜進場時，卻有一名男子在一旁拿著手機，貌似刻意把角度壓低、對準她的裙底偷拍，粉絲發現後便把影片PO上網。另外，粉絲認為該男子不像一般民眾站在欄杆後方，且還站在其他工作人員身邊，因此猜測他應該也是工作人員，網友見了紛紛留言大罵「好噁心」、「應該當場抓住他！」
此外，由於活動場地在戶外，子瑜上台表演時也好幾次險被大風吹到差點走光，而站在他身旁的定延，見狀也不時伸手幫她拉拉裙角，暖舉被粉絲大讚好貼心。
(中時電子報)
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