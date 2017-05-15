藍委杯葛前瞻 時力酸無腦：下次只能脫褲搏版面
立法院今（15）日續審「前瞻基礎建設特別條例」草案，藍委以吹哨、灑水、撒假鈔的方式杯葛，引發藍綠雙方嚴重推擠衝突，會議一度陷入混亂。對此，時代力量立委徐永明嗆，藍委根本在亂打亂鬧、無腦杯葛，作賤立法委員一職，「下次只能脫褲子搏版面」。
徐永明在臉書上表示，立法院今審前瞻基礎建設特別條例草案，時力希望採取實質審查、嚴格監督原則，並逐一條文按議事規則登記發言，但藍營惡意阻擋，讓行政官員無法站上備詢台接受質詢，錯過為民監督機會，「立法委員想修正前瞻，只有正常開會，才能爭取」。
徐永明說，時代力量雖為在野黨，但要走的路與國民黨全然不同，上質詢台與官員辯論、爭取民眾認同，才能有改變機會。國民黨抬桌衝撞、敲鑼打鈸，再到灑粉灑水灑紙，並沒有為民眾爭取到什麼，下回只有脫褲才能搏得版面。
文末，徐永明寫道，國民黨的無腦杯葛無法在國會留下紀錄，國會直播只剩時力委員的聲音，「藍營自嗨一早上，最後毫無存在感，得不到官員尊重、民眾也看不起，作賤立法委員這個職位而已」。
(中時電子報)
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