總舖師率康寧大學義煮 為街友包粽

人安基金會台南平安站15日來了一群康寧大學生，在老師蔡瑞成的帶領下，一起義煮熱粽給街友吃。（程炳璋攝）

蔡瑞成讓這群康寧大學大一學生首次體驗施比受更有福的道理。（程炳璋攝）

元宵、中秋、端午是每年傳統團圓三大節日，卻是街友無法體驗的傷感時刻，台南的愛心總舖師蔡瑞成日前才到日本大阪教會為街友義煮回台，15日帶著「康寧大學餐飲管理學系」大一學生到平安站體驗愛心義煮，在端午前夕製作創意粽子，讓他們提早感受過節氣氛，學生們並贊助此次活動食材並共同認捐端午活動費用。

人安基金會台南平安站預計於5月23日在華興振興里聯合活動中心辦理「寒士慶端午」活動，邀請230名寒士參加，透過義診、義剪、物資發放，幫助寒士重新回歸正常生活。

(中時)