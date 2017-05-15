北韓駐陸使館：履行兩韓協議很重要
韓聯社15日報導，北韓駐中國大使館15日在北京召開記者會表示，切實履行兩韓協議很重要。
北韓大使館相關負責人對有關南韓總統文在寅的提問表示，當前南韓人民渴望新政治、新社會、新生活，這次大選充分反映了民心所向。
北韓負責人士指出，追隨外界勢力而遠離同民族，自私自利，必將遭受人民嚴厲的審判。南韓不管由誰執政，必須重視民族根本利益，尊重和嚴格執行兩韓協議尤為重要。
該人士還表示，北韓14日成功試射「火星12」型地對地中、遠程火箭。北韓試射彈道飛彈和目前為止所有核武升級措施一樣，都是針對美國及其追隨勢力的核武威脅而貫徹「核開發與經濟發展並行路線」的正常項目。
該人士強調，北韓將在北韓最高領導班子定下的任何時間、任何地點試射飛彈。
(旺報)
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