菸價下月要漲 海巡查獲200多萬元私菸
嘉義布袋海巡隊及台南第一查緝隊接獲雲嘉海域近日將有走私香菸情資，經海巡署第5巡防區組成專案小組，14日晚上6點半，好美里雷達操作員中士陳宇柏監控到白水湖外13浬有2艘可疑船筏疑似併靠，經派海巡艇前往查緝，可疑船筏疑似發覺行跡敗露，竟利用夜間昏暗期間和海巡大玩捉迷藏抓鬼遊戲，分別往外海以及內海逃竄。
2艘海巡船艇分頭追捕，先追上可疑船「秀○號」，經多次激烈碰撞，「秀○號」仍不停止航行受檢，極力抵抗，且還被發現船員使用利器將綑綁在後方載運私菸的膠筏繩索切斷，經強力壓制「秀○號」，並沿原路線尋找膠筏，才順利把載滿私菸膠筏拖帶返港，經清點共計查獲知名未稅勝利(VICTORY)品牌香菸，總計237箱，5萬9250包，市值約266萬餘元，後續全案已將依違反依菸酒管理法移送主管機關裁處。
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(中時)
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