帥化民：募兵失敗是執行問題 不是方向問題
14日國家政策研究基金會舉辦「蔡英文執政週年檢討：中華民國國防何去何從？」記者會，評論蔡政府國防政策。前立委帥化民表示兵力不靠多，靠精，針對募兵制，他說本來一般兵待遇只有兩萬出頭，他主張要募兵要四萬出頭，要站在高中生角度看生涯規劃，能不能養家活口、有沒有發展潛力。
他表示四萬當中，三萬五千做薪水，五千軍方直接幫兵存款，四年可存25萬，你做的好政府再給你25萬。若十八歲進來當兵，四年之後，考大學、創業，都還年輕，即使幹八年回社會也還年輕，政府不用府負擔你終身俸，但讓你帶一百萬元。
帥化民表示軍事強國都走募兵，我國募兵制做不成功，是國防部一開始只給2萬9，招不到人才慢慢增加。此外我國國軍營房設施要改良，原本都是七八人睡一間，連偷看本花花公子也要怕被發現，毫無私人空間。他認為一個兵至少要一張床一張桌子，白天操，晚上可自修。此外我們的國軍也沒有好的訓練方法，我們只會操絕對服從、交互尊跳，管理制度還是學長欺負新兵。反觀美國的營房、 訓練方式、待遇都好，軍人才願意來。因此我國募兵失敗是執行問題，不是方向問題。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。