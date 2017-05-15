帥化民：募兵失敗是執行問題 不是方向問題

14日國家政策研究基金會舉辦「蔡英文執政週年檢討：中華民國國防何去何從？」記者會，評論蔡政府國防政策。前立委帥化民表示兵力不靠多，靠精，針對募兵制，他說本來一般兵待遇只有兩萬出頭，他主張要募兵要四萬出頭，要站在高中生角度看生涯規劃，能不能養家活口、有沒有發展潛力。

他表示四萬當中，三萬五千做薪水，五千軍方直接幫兵存款，四年可存25萬，你做的好政府再給你25萬。若十八歲進來當兵，四年之後，考大學、創業，都還年輕，即使幹八年回社會也還年輕，政府不用府負擔你終身俸，但讓你帶一百萬元。

帥化民表示軍事強國都走募兵，我國募兵制做不成功，是國防部一開始只給2萬9，招不到人才慢慢增加。此外我國國軍營房設施要改良，原本都是七八人睡一間，連偷看本花花公子也要怕被發現，毫無私人空間。他認為一個兵至少要一張床一張桌子，白天操，晚上可自修。此外我們的國軍也沒有好的訓練方法，我們只會操絕對服從、交互尊跳，管理制度還是學長欺負新兵。反觀美國的營房、 訓練方式、待遇都好，軍人才願意來。因此我國募兵失敗是執行問題，不是方向問題。

(旺報)