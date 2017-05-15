想變美變聰明？吃「它」就對了
我們知道多吃魚可以幫助腦袋變聰明，但你知道嗎？魚類也是美肌好食材，特別是富含Omega 3 的魚類，是補充肌膚油脂、延緩皺紋發生的美肌好物！
Omega 3 (ω-3) 是人體無法自行合成的必需脂肪酸，需要從飲食當中攝取，補充適量的Omega3，對肌膚的潤澤以及減少體內發炎反應、抗老化都很有幫助，魚類當中，鮭魚是極佳的Omega3來源。
因為食安問題頻傳，想要吃得安心，自己購買安心食材、自己下廚的人愈來愈多，想要DIY一頓美顏餐又不太會做菜？別擔心，現在有非常多廚藝教室可以參加。
「美威鮭魚廚房」是全台第一個以鮭魚為主題的廚藝教室，提供多樣豐富的鮭魚料理課程，六月分即將推出一系列由美威雙主廚黃燦庭（可樂）師傅、曾柏山（小山）師傅精心設計的養顏美肌料理課程，包括嫩煎芝麻鳳梨鮭魚藜麥飯、蔬菜無油箔紙包鮭魚、鮭魚南瓜胡麻蕎麥麵、無花果鮭魚襯山藥松露醬等等。養顏美肌料理課程單堂單人1,500元，雙人2,800元，課後還贈送以新鮮鮭魚為基底，口感鮮醇溫辣的「美威鮭魚干貝XO醬」。
(中時)
關鍵字：鮭魚
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