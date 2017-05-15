想變美變聰明？吃「它」就對了

嫩煎芝麻鳳梨鮭魚藜麥飯。鮮嫩鮭魚排先以鳳梨片、蜂蜜、檸檬等食材醃製過，慢火乾煎，搭配抗氧化能力超強的藜麥飯一起食用，美肌效果加倍。(美威鮭魚提供)

鮭魚南瓜胡麻蕎麥麵。喜歡日式料理的人，不能錯過，把新鮮南瓜、蘆筍經蒸煮後，配上蕎麥麵、炙燒鮭魚片，拌上南瓜泥、醬油等調味料調製而成的南瓜胡麻醬，排毒養顏一次滿足！(美威鮭魚提供)

蔬菜無油箔紙包鮭魚。用錫箔紙將新鮮鮭魚排，及香菇、荷蘭豆、紅蘿蔔等健康時蔬包覆烘烤，鮭魚油脂與蔬菜水分釋出後，完美呈現食材清甜鮮美。(美威鮭魚提供)

無花果鮭魚襯山藥松露醬。將鮭魚對切後，捲入山藥蒸熟，乾煎至兩面金黃色，山藥綿密鮭魚鮮嫩，佐以山藥松露醬、櫻桃蘿蔔片，美肌效果一級棒。(美威鮭魚提供)

美威鮭魚廚藝教室。一人一套的頂級廚具設備，及多台液晶螢幕同步呈現主廚示範過程。(美威鮭魚提供)

我們知道多吃魚可以幫助腦袋變聰明，但你知道嗎？魚類也是美肌好食材，特別是富含Omega 3 的魚類，是補充肌膚油脂、延緩皺紋發生的美肌好物！

Omega 3 (ω-3) 是人體無法自行合成的必需脂肪酸，需要從飲食當中攝取，補充適量的Omega3，對肌膚的潤澤以及減少體內發炎反應、抗老化都很有幫助，魚類當中，鮭魚是極佳的Omega3來源。

因為食安問題頻傳，想要吃得安心，自己購買安心食材、自己下廚的人愈來愈多，想要DIY一頓美顏餐又不太會做菜？別擔心，現在有非常多廚藝教室可以參加。

「美威鮭魚廚房」是全台第一個以鮭魚為主題的廚藝教室，提供多樣豐富的鮭魚料理課程，六月分即將推出一系列由美威雙主廚黃燦庭（可樂）師傅、曾柏山（小山）師傅精心設計的養顏美肌料理課程，包括嫩煎芝麻鳳梨鮭魚藜麥飯、蔬菜無油箔紙包鮭魚、鮭魚南瓜胡麻蕎麥麵、無花果鮭魚襯山藥松露醬等等。養顏美肌料理課程單堂單人1,500元，雙人2,800元，課後還贈送以新鮮鮭魚為基底，口感鮮醇溫辣的「美威鮭魚干貝XO醬」。

(中時)