唐家璇會見南韓代表 關注中韓關係

韓聯社15日報導，率南韓代表團赴陸出席「一帶一路國際合作高峰論壇」的共同民主黨議員朴炳錫15日在北京釣魚台與大陸前外交國務委員唐家璇會面。唐家璇表示，大陸國家主席習近平14日接見朴炳錫，足以表明中方非常關注中韓關係。

唐家璇表示，習近平主席希望朴炳錫一行的訪華行程取得圓滿成功，並托其轉達對南韓領導人的問候。中方明確了解南韓新總統文在寅對中韓關係的看法和立場，希望他執政期間為中韓關係穩健發展作努力。

唐家璇還表示，在「一帶一路」高峰論壇上，中韓雙方進行了有意義的接觸。據他了解，韓方即將派遣特使訪華，與中方商討兩國面臨的難題，中方歡迎韓方派特使訪華。

朴炳錫表示，韓方也非常清楚中方的立場和關切，希望以南韓新政府成立為契機，韓中兩國關係在已有基礎上更上一層樓。

(旺報)